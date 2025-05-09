Шведський радник пішов з посади менш ніж за добу — анонім відправив уряду його дікпік

Пекельце

Новопризначений радник з національної безпеки Швеції Тобіас Тіберг подав у відставку менш ніж за 24 години після свого призначення. Це трапилося після того, як анонім надіслав уряду його дікпік зі старого профілю в застосунку для знайомств Grindr.

Про це пише Politico.

«Одразу після вчорашнього рішення уряду про призначення Тобіаса Тіберга з’явилася нова особиста інформація про нього, якої уряд раніше не знав. Тож Тіберг сам вирішив не займати посаду», — сказав Politico державний секретар прем’єр-міністра Швеції Йоган Стюарт.

Стюарт пояснив, що Тіберг визнав: під час відбору на посаду він не повідомив уряду інформації, яку був зобовʼязаний надати. Тож тепер у Швеції шукатимуть нового радника з нацбезпеки.

Шведське видання Dagens Nyheter пише, що за 33 хвилини після того, як Тіберга призначили на посаду, хтось анонімно надіслав шведському уряду скриншоти зображень з його облікового запису в додатку для знайомств Grindr. До листа також прикріпили фото пенісу — схоже, це зображення було в приватному листуванні. Видання припускає, що на всіх фото зображений саме Тобіас Тіберг.

Журналісти проаналізували, що принаймні деяким поширеним зображенням уже шість-сім років. Тоді Тіберг був послом в Афганістані або в Україні. Але точно зʼясувати, хто на фото і коли воно зроблене, неможливо. Сам Тіберг підтвердив журналістам, що це його старі фотографії:

«Це старі знімки з облікового запису, який я колись мав на сайті знайомств Grindr. Я мав повідомити [уряд] про це, але не зробив цього. Тому я заявив, що не маю наміру обіймати посаду радника з національної безпеки».

Тепер уряд перевірятиме, хто надіслав приватні фотографії Тіберга й чи не було в цьому загрози нацбезпеці країни.

До сьогодні у Швеції було лише два радники з національної безпеки — і обидва залишили посаду за незвичних обставин. Попередник Тіберга, Генрік Ландергольм, подав у відставку в січні після того, як прокуратура почала розслідувати його неналежне поводження із секретними документами.