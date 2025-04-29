The Atlantic: Радники Трампа виконують його накази тільки з другого разу, бо він «меле дурниці»

Пекельце

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Працівники Адміністрації президента США Дональда Трампа розробили негласне правило — виконувати вказівки тільки у випадку, якщо Трамп повторить їх двічі. Усе через імпульсивні заяви американського президента, які не завжди стають реальністю.

Про це пише The Atlantic.

«Деякі радники свідомо ігнорують перші розпорядження президента, чекаючи на їх підтвердження. Вони дотримуються такого неофіційного правила, бо Трамп несе багато лайна», — пише The Atlantic з посиланням на джерела.

Як приклад журналісти наводять ситуацію з висловлюванням Трампа про бажання очолити Космічний центр імені Кеннеді. А також інцидент 14 квітня, коли він закликав позбавити ліцензії програму «60 хвилин» і телеканали CBS News із Paramount. Незважаючи на гучні заяви та погрози штрафів, після цих заяв жодних практичних заходів Адміністрація президента США не вжила.

Сам Трамп заявив журналістам, що йому «вкрай весело» під час другого президентського терміну. Коли його запитали, чим відрізняються дві каденції, він сказав: «[За першого президентства] я мав дві речі, які потрібно було зробити — керувати країною і виживати; були всі ці шахраї. А цього разу я керую країною та світом».

За перші 100 днів президентства Трамп встановив численні рекорди у внутрішній та зовнішній політиці. Його дії відчутно вплинули на світову економіку та фінансові ринки.

Так, Трамп реалізував масштабну антиімміграційну програму, розпочав глобальну торгову війну, значно скоротив федеральні агентства через DOGE під керівництвом Ілона Маска, а ще говорив про контроль над Гренландією і щоб Канада стала 51-м штатом Америки. Він також просуває «мирні перемовини» України з Росією, значно тиснучи на Київ. І, схоже, не збирається зупинятися.