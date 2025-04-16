У Канаді перенесли політичні дебати — вони збігались в часі з хокейним матчем

Пекельце

У Канаді дебати між лідерами пʼяти політичних партій перенесли, щоб вони не збігались в часі з хокейним матчем.

Про це пише The New York Times.

Дебати були заплановані на 20:00 за місцевим часом. Але після того, як два лідери партій поскаржилися, що дебати будуть конкурувати з матчем «Монреаль Канадієнс» о 19:00, початок дебатів перенесли на дві години.

«Таким чином, громадяни нічого не пропустять у цей вирішальний момент виборчої кампанії та водночас зможуть стежити за вирішальними періодами хокейного матчу, які можуть дозволити «Монреаль Канадієнс» вийти в плей-оф», — йдеться в заяві «Радіо-Канада» і федеральної Комісії з дебатів.

Напередодні, 15 квітня, один з партійних лідерів, який закликав до зміни розкладу, Ів Франсуа-Бланше з Квебецького блоку заявив журналістам, що він хотів би подивитися гру, «як і всі інші».

«Але зараз я вважаю, що деякі питання є дуже серйозними щодо майбутнього Канади й майбутнього Квебеку, і, можливо, дебатам слід приділити певну увагу. Якщо дебати можна перенести, давайте це зробимо».

Інший лідер, Джагміт Сінгх з Нової демократичної партії заявив, що конфлікт у розкладі змушує канадську політичну систему виглядати «відірваною від реальності».

«Такого роду політичні дискусії не повинні конкурувати з тим, що так багато значить для багатьох», — сказав Сінгх.

Для канадців ця гра означає дуже багато. Хокей — це національна розвага, а цей матч — остання гра регулярного чемпіонату Канади — має високі ставки. Багато хто в Монреалі нервує через те, що «Габс», як називають команду «Монреаль Канадієнс», можуть втратити те, що донедавна здавалося майже безсумнівним шансом потрапити до плей-оф Кубка Стенлі вперше за чотири роки.