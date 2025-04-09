Королеві Британії Каміллі подарували піцу — на 20-ту річницю шлюбу з королем Чарльзом

Пекельце

Reuters

Королеві Британії Каміллі подарували піцу «Маргарита» — так її привітали із 20-ю річницею шлюбу з королем Чарльзом ІІІ.

Про це пише ВВС.

Король і королева Британії вже третій день перебувають в Італії з державним візитом. У місцевій державній школі Каміллі подарували коробку піци в стилі доставки.

Королева Камілла та її святкова піца. Reuters

Вечір подружжя проведе на урочистому банкеті в палаці Квіринале, що стане святкуванням ювілею — з італійськими стравами та поважними гостями, серед яких можуть бути й знаменитості, зазначає ВВС.

Хоч їхні стосунки почалися ще на початку 1970-х, але Камілла не влаштувала королівську сімʼю на чолі з Єлизаветою II як дружина престолонаступника. З того часу вони кілька разів розлучалися і сходилися, пережили нещасливі шлюби, подружні зради, кпини та ненависть британського суспільства.

Однак згодом королева Єлизавета таки оголосила, що Камілла офіційно отримає королівський статус, тільки-но Чарльз зійде на престол.