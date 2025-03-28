В Ужгороді оштрафували McDonald’s. Він ще не встиг відкритися

Пекельце

Інспектори Ужгорода оштрафували ресторан мережі McDonald’s. Заклад ще не відкрився для відвідувачів.

Про це повідомило Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки в Ужгороді.

Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки / Facebook

Протокол склали через те, що вивіску на фасаді будівлі встановили без погодженого технічного паспорта. Закладу рекомендували звернутися до управління архітектури Ужгородської міської ради, щоб отримати необхідний документ.

Ексочільник Закарпатської ОВА і заступник керівника Офісу президента Віктор Микита днями анонсував, що McDonaldʼs відкриє перші два ресторани на Закарпатті. Навесні їх запустять в Ужгороді й Мукачевому.

«До кінця 2025 року планується відкрити ще девʼять нових ресторанів, і це лише частина довгострокового бачення розвитку в нашій країні», — розповів Віктор Микита.