В Ужгороді оштрафували McDonald’s. Він ще не встиг відкритися
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Інспектори Ужгорода оштрафували ресторан мережі McDonald’s. Заклад ще не відкрився для відвідувачів.
Про це повідомило Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки в Ужгороді.
Протокол склали через те, що вивіску на фасаді будівлі встановили без погодженого технічного паспорта. Закладу рекомендували звернутися до управління архітектури Ужгородської міської ради, щоб отримати необхідний документ.
Ексочільник Закарпатської ОВА і заступник керівника Офісу президента Віктор Микита днями анонсував, що McDonaldʼs відкриє перші два ресторани на Закарпатті. Навесні їх запустять в Ужгороді й Мукачевому.
«До кінця 2025 року планується відкрити ще девʼять нових ресторанів, і це лише частина довгострокового бачення розвитку в нашій країні», — розповів Віктор Микита.