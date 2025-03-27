У США няня перевіряла, чи не ховається «монстр» під ліжком дитини — і знайшла там незнайомця

Пекельце

В американському штаті Канзас няня випадково виявила у домі незнайомця, коли її вихованець поскаржився на чудовисько під ліжком.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 24 березня. В одному з будинків неподалік міста Грейт-Бенд няня вкладала спати дітей, за якими вона доглядала. Один малюк був наляканий — він скаржився, що під ліжком сидить монстр.

Щоб довести, що там нікого немає, і заспокоїти дитину, жінка заглянула вниз. І тоді вона зіткнулася віч-на-віч з чоловіком, який ховався під ліжком, кажуть у поліції.

Двоє дорослих почали битися, під час сутички одна дитина впала. Підозрюваний втік з місця події до приїзду правоохоронців. Коли вони таки дісталися будинку, няня розповіла їм, що впізнала у незнайомці 27-річного Мартіна Віллалобоса — молодшого, який колись жив у помешканні.

Наступного ранку Віллалобоса знайшли й затримали після короткої погоні. Чоловіка звинуватили у викраденні людини за обтяжувальних обставин, крадіжці з проникненням, побитті за обтяжувальних обставин, загрозі життю дитини, перешкоджанні діям поліції й порушенні судового наказу про захист від жорстокого поводження. Він перебуває під вартою із правом внесення застави на суму $500 тисяч.