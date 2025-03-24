У Болгарії звільнили керівника державного тоталізатора — під час лотереї розіграли неіснуючий номер

Пекельце

Міністр спорту Болгарії звільнив очільника Болгарського спортивного тоталізатора Георгія Тарлекова — все через помилку при розіграші лотереї «Другий шанс в лото — 5 з 35».

Про це йдеться на сайті Мінспорту Болгарії.

Розіграш тиражу транслювався 23 березня в прямому ефірі загальнонаціонального телебачення. Останньою з барабана витягнули пʼяту кулю з неіснуючим у цьому форматі номером 41. Контролююча група не відразу помітила помилку.

Представники лотереї пізніше пояснили, що до автомата випадково завантажили не той набір кульок. Згодом вони провели повторний розіграш, який транслювали у своїх соцмережах.

Після цього міністр спорту Іван Пешев розпорядився почати негайну перевірку державного тоталізатора. Він заявив, що ситуація, коли тисячі гравців були введені в оману неправильно розіграним номером, дуже розчаровує і ставить під сумнів роботу керівництва установи.

Він також поскаржився, що останніми роками комісії, відповідальні за проведення жеребкування, складаються лише з представників Болгарського спортивного тоталізатора, що не забезпечує об’єктивності та прозорості процесу.