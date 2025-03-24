Трамп просить прибрати свій портрет з капітолія штату Колорадо — він погано вийшов
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент США Дональд Трамп попросив губернатора Колорадо Джареда Поліса прибрати його портрет із капітолія штату. Трамп вважає, що він на ньому страшко.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп написав, що «нікому не подобаються погані портрети або малюнки, що зображують їх самих». Але його портрет, який вивісив у капітолії губернатор, «навмисно спотворений до рівня, якого я раніше ніколи не бачив».
«Художниця намалювала президента Обаму, і він має чудовий вигляд, але мій портрет, справді, гірший за всіх. Мабуть, з віком вона розгубила свій талант. У будь-якому разі, я б вважав за краще, щоб у мене взагалі не було портрета, ніж такий, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали зі скаргами. Вони насправді обурені цим!» — заявив Трамп.
У своєму пості Трамп назвав губернатора штату «ліворадикальним» і заявив, що той «слабкий у боротьбі зі злочинністю». Тож йому, за словами Трампа, має бути «соромно».
- Республіканці в США пропонували, щоб «синдром ненависті до Трампа» визнали психічним захворюванням. А ще хотіли висікти портрет Трампа на горі Рашмор — поруч із видатними президентами США.