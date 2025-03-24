Трамп просить прибрати свій портрет з капітолія штату Колорадо — він погано вийшов

Пекельце

Президент США Дональд Трамп попросив губернатора Колорадо Джареда Поліса прибрати його портрет із капітолія штату. Трамп вважає, що він на ньому страшко.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп написав, що «нікому не подобаються погані портрети або малюнки, що зображують їх самих». Але його портрет, який вивісив у капітолії губернатор, «навмисно спотворений до рівня, якого я раніше ніколи не бачив».

Портрет Дональда Трампа в капітолії штату Колорадо.

«Художниця намалювала президента Обаму, і він має чудовий вигляд, але мій портрет, справді, гірший за всіх. Мабуть, з віком вона розгубила свій талант. У будь-якому разі, я б вважав за краще, щоб у мене взагалі не було портрета, ніж такий, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали зі скаргами. Вони насправді обурені цим!» — заявив Трамп.

У своєму пості Трамп назвав губернатора штату «ліворадикальним» і заявив, що той «слабкий у боротьбі зі злочинністю». Тож йому, за словами Трампа, має бути «соромно».