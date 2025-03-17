Республіканці з Міннесоти хочуть, щоб «синдром ненависті до Трампа» визнали психічним захворюванням

Пекельце

Пʼятеро республіканців із Сенату Міннесоти хочуть, щоб «синдром ненависті до Трампа» визнали психічним захворюванням у їхньому штаті.

Про це передає американська газета The Seattle Times.

«Синдром ненависті до Трампа» — це термін, який вигадали, щоб описати форму критики президента США Дональда Трампа. Республіканці підготували законопроєкт, який додає так званий синдром до довгого списку визначень, пов’язаних із охороною психічного здоровʼя Міннесоти.

Автори проєкту закону описують цей «синдром» як «гострий прояв параної у загалом здорових людей» у відповідь на політику Трампа. Законопроєкт визначає головним симптомом цього політизованого явища «загальну істерію, викликану Трампом», через яку люди плутають розбіжності в політичних поглядах із ознаками «психічної патології» в поведінці самого Трампа.

За словами пʼяти республіканців, така «істерія» зазвичай проявляється у формі інтенсивної словесної ворожості до президента, а також насильства або агресії проти його прихильників.

Частина політичних оглядачів вважають «синдром ненависті до Трампа» зневажливим пропагандистським ярликом, який використовують, щоб виставити ліберальних опонентів президента як істеричних людей.

Новина про законопроєкт викликала бурхливу реакцію міннесотських демократів. Вони виступають проти нього.