Авіакомпанія Індії повернула літак до США на півдорозі. На борту забилися 11 з 12 туалетів

Пекельце

Найбільший індійський авіаперевізник Air India повернув літак, що здійснював рейс зі США в Делі, через 10 годин подорожі. Там виникла проблема з санвузлами.

Про це повідомляє News York Post.

Коли літак рухався над Гренландією, виявилося, що 11 з 12 туалетів на борту вийшли з ладу. Єдиний справний розташовувався в бізнес-класі, ним могли користуватися близько 300 пасажирів, пише видання View From The Wing.

Приблизно на п’ятій годині 14-годинного перельоту пілоти авіалайнера були змушені повернутися до міжнародного аеропорту О’Хара в Чикаго, штат Іллінойс. Air India вийшли із заявою, в якій причиною інциденту назвали «технічні проблеми».

«Після приземлення всіх пасажирів і членів екіпажу забезпечили житлом, щоб мінімізувати незручності. Вживаються альтернативні заходи, щоб доставити пасажирів до місця призначення», — кажуть у компанії.

Air India хоче запропонувати відшкодування за скасований рейс, однак не всіх це влаштовує. Один з клієнтів за бонусні бали LifeMiles забронював квиток першого класу для свого двоюрідного брата, який летів в Індію на весілля.

Засмічення туалетів у літаках — не рідкість. Зазвичай проблема виникає, коли пасажири змивають в унітаз заборонені для цього предмети. Навіть одного або двох несправних санвузлів достатньо, щоб екіпаж розвернув літак.