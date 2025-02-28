Американський банк випадково відправив клієнту $81 трильйон замість $280

Пекельце

Getty Images

Американський банк Citigroup випадково переказав на рахунок клієнта $81 трильйон замість $280.

Про це Financial Times дізналося з внутрішнього звіту банку.

Це сталось у квітні 2024 року — про інцидент раніше не говорили. Помилкову транзакцію пропустили два співробітники банку, а виявив її лише третій працівник і вже через півтори години після переказу. Платіж скасували за кілька годин.

Кошти з банку таки не вивели (такої суми все одно не було). Про ситуацію, яку назвали «майже промахом», повідомили Федеральному резерву та Управлінню валютного контролера США.

Представник Citigroup підтвердив інцидент. Водночас він зауважив, що платіж такого розміру все одно б не змогли виконати. У системі є запобіжники, які швидко виявляють помилку і повідомляють працівників.

За 2024 рік у Citigroup сталося 10 таких «майже промахів» сумою мільярд доларів і більше. У 2023-му таких випадків було 13. Останніми роками Citigroup вдосконалює систему контролю за фінансовими операціями. Особливо після інциденту 2020 року, коли банк помилково переказав $900 мільйонів кредиторам косметичної компанії Revlon.