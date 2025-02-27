«Хіба я таке говорив?» Трамп забув, що називав Зеленського диктатором
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент США Дональд Трамп сказав, що не називав президента України Володимира Зеленського «диктатором без виборів».
Відео передає ВВС.
Це трапилось на спільній пресконференції з премʼєром Британії Кіром Стармером. На запитання журналістів, чи Трамп досі вважає Зеленського диктатором, президент США відповів: «Хіба я таке говорив? Я не можу повірити, що казав це».
Після цього лідери перейшли до обговорення інших питань.
- 19 лютого Трамп написав, що Зеленський — «диктатор без виборів». Він додав, що йому краще діяти швидше, бо інакше в нього «не залишиться країни». Європейські лідери заперечили слова Трампа й зазначили, що Зеленський — демократично обраний президент України.