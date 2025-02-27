«Хіба я таке говорив?» Трамп забув, що називав Зеленського диктатором

Пекельце

Президент США Дональд Трамп сказав, що не називав президента України Володимира Зеленського «диктатором без виборів».

Відео передає ВВС.

Це трапилось на спільній пресконференції з премʼєром Британії Кіром Стармером. На запитання журналістів, чи Трамп досі вважає Зеленського диктатором, президент США відповів: «Хіба я таке говорив? Я не можу повірити, що казав це».

Після цього лідери перейшли до обговорення інших питань.