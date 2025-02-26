У Китаї гурмани прикидаються рідними померлих, щоб спробувати локшину похоронного бюро

Пекельце

Гурмани в Китаї масово видають себе за близьких померлих, щоб поїсти в їдальні похоронного бюро міста Ерлонг.

Про це пише BBC.

Їдальня обслуговує клієнтів похоронного бюро, але коли розповіді про місцеву локшину поширилися в соцмережах, до бюро почали стікатись натовпи відвідувачів.

Похоронне бюро пропонує різні види локшини під час сніданку і вечері, які коштують 10 юанів (57 гривень) за миску. Найпопулярнішим видом є локшина зі свинячим фаршем і арахісом.

Один працівник бюро розповів, що вони «обслуговують лише клієнтів, які приходять до похоронного бюро у справах».

Але інші люди проникали всередину, щоб отримати миску локшини, а іноді черги були настільки довгі, що відвідувачам доводиться чекати по кілька годин, щоб отримати свою їжу.

«Були люди, які видавали себе за родичів покійного, їх важко відрізнити, коли стає багатолюдно, і з цим важко впоратися», — сказав співробітник.

Щоб задовольнити попит, похоронне бюро вирішило пропонувати 50 мисок локшини для відвідувачів щодня безкоштовно за умови, що вони не заважатимуть реальним близьким померлих.