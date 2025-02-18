У китайському місті розкидали фейковий сніг. Туристи вважають себе обманутими

Пекельце

У Ченду, столиці китайської провінції Сичуань, нестандартно розвʼязали проблему неочікуваного потепління. Там розкидали фальшивий сніг.

Про це повідомляє Sky News.

Місто відоме серед туристів своїми засніженими пейзажами. Утім, під час святкування Нового року за місячним календарем стояла напрочуд тепла погода. Тому снігу було менше, аніж сподівалися гості Ченду.

Відтворити зимову атмосферу намагалися за допомогою бавовняної вати та мильної води, що мали імітувати справжній сніг. Керівники містечка не попередили відвідувачів про підробку. Тепер туристи вважають, що їх ввели в оману.

Світлини великих шматків вати, розкиданих по всій території і навіть на дахах будинків розповсюдилися мережею. Після цього представники Ченду вийшли із заявою в китайській соцмережі Wechat. Вони перепросили за інцидент і запропонували гостям компенсації. Як пише Sky News, зараз снігові декорації вже прибрали.