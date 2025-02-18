Диригент назвав італійський хор мафією за бійку співаків біля театру. Він уже перепросив

Пекельце

Головний диригент Лондонського філармонічного оркестру Едвард Гарднер порівняв виконавців хору в Неаполі з членами мафіозних сімей.

Про це повідомляє BBC.

Минулого місяця Гарднер розповів в інтерв’ю Times про свій виступ у неапольському театрі Сан-Карло. За словами диригента, незадовго до його приїзду двоє співаків хору побилися біля театру, одного з них ушпиталили з травмами. Тоді Гарднер заявив, що хор складається з двох розсварених мафіозних сімей, які після одного лише виступу покалічили одна одну.

Цей коментар вкрай обурив мера Неаполя. Він назвав слова диригента «дуже серйозними та абсолютно безпідставними звинуваченнями». Як пише BBC, Гарднеру погрожували судовим позовом про наклеп.

Пізніше в заяві, поширеній оперним театром, керівник оркестру перепросив перед виконавцями хору Сан-Карло. Він сказав, що «більш ніж щасливий» спростувати своє твердження, а виступ в італійському місті став для нього «важливим досвідом».

«Я на власному досвіді переконався в професіоналізмі й досконалості цього хору і хочу дати зрозуміти, наскільки я ціную і поважаю всіх, хто до нього причетний», — продовжив музикант.