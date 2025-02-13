У зоопарку Польщі можна взяти під опіку таргана, щоб пережити розставання. І згодувати його сурикату

Пекельце

Зоопарк польського міста Лодзь запропонував оригінальну акцію для відвідувачів, які не мають настрою святкувати День закоханих.

Про це повідомили на сайті звіринцю.

Щоб вгамувати біль після розриву романтичних стосунків, у зоопарку можна придбати мадагаскарського таргана та назвати його — наприклад, іменем своєї колишньої дівчини або хлопця. На підтвердження видадуть сертифікат. Це коштує 50 злотих.

«Пакет преміум — адопція таргана, присвоєння йому імені та свідоцтва про опіку, а також світлина моменту, коли вашого колишнього… Кхм, таргана з’їдає одна з тварин, які мешкають в саду», — додали у звіринці Лодзі.

Така втіха обійдеться відвідувачам у 150 злотих. Водночас купівля VIP-пакета за 300 злотих дарує можливість особисто згодувати комаху сурикату. Кількість місць обмежена.

Охочі скористатися шансом мають переказати вартість обраного пакета на рахунок Pangolin Foundation. У коментарі треба вказати власне ім’я, ім’я «екса» та свою електронну адресу. Акція триватиме з 4 по 28 лютого 2025 року. Всі кошти підуть на захист видів, що зникають, представники яких живуть у Лодзькому зоопарку.