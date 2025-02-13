У зоопарку Польщі можна взяти під опіку таргана, щоб пережити розставання. І згодувати його сурикату
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Зоопарк польського міста Лодзь запропонував оригінальну акцію для відвідувачів, які не мають настрою святкувати День закоханих.
Про це повідомили на сайті звіринцю.
Щоб вгамувати біль після розриву романтичних стосунків, у зоопарку можна придбати мадагаскарського таргана та назвати його — наприклад, іменем своєї колишньої дівчини або хлопця. На підтвердження видадуть сертифікат. Це коштує 50 злотих.
«Пакет преміум — адопція таргана, присвоєння йому імені та свідоцтва про опіку, а також світлина моменту, коли вашого колишнього… Кхм, таргана з’їдає одна з тварин, які мешкають в саду», — додали у звіринці Лодзі.
Така втіха обійдеться відвідувачам у 150 злотих. Водночас купівля VIP-пакета за 300 злотих дарує можливість особисто згодувати комаху сурикату. Кількість місць обмежена.
Охочі скористатися шансом мають переказати вартість обраного пакета на рахунок Pangolin Foundation. У коментарі треба вказати власне ім’я, ім’я «екса» та свою електронну адресу. Акція триватиме з 4 по 28 лютого 2025 року. Всі кошти підуть на захист видів, що зникають, представники яких живуть у Лодзькому зоопарку.