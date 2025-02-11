Британець хоче викупити сміттєзвалище, щоб знайти загублені там $700 млн криптовалютою

Пекельце

Мешканець міста Ньюпорт у Південному Уельсі Джеймс Хоуеллс каже, що його колишня дівчина випадково викинула жорсткий диск з тисячами біткоїнів у 2013 році. Чоловік досі їх шукає.

Про це повідомляє Sky News.

За словами 39-річного айтівця, вартість його втрачених біткоїнів перевищує £600 мільйонів (понад $741 мільйон). Тепер чоловік розглядає купівлю цієї земельної ділянки, щоб полювати на зниклі статки самостійно.

Міська рада Ньюпорта планує закрити смітник у 2025—2026 фінансовому році, що покладе край надіям Джеймса на повернення майна. Він сказав журналістам, що ця новина стала для нього «великою несподіванкою».

«Я думав, його закриють найближчими роками, оскільки він заповнений на 80—90%, але не очікував, що це станеться так скоро», — розповів Хоуеллс.

Минулого місяця чоловік подав позов, аби йому дозволили провести пошуки на звалищі або виплатили £495 мільйонів компенсації. Суд відхилив цей позов.

«Якщо міська рада Ньюпорта буде готова, я був би потенційно зацікавлений у придбанні смітника «як є». Я обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, це на порядку денному», — додав айтівець.

Суддя переконаний, що позов Хауеллса не має «жодних реальних перспектив на успіх», якщо його допустять до розгляду, пише видання The Guardian.