У Великій Британії на шість тижнів перекриють дорогу для розмноження жаб

Пекельце

У місті Бат Великої Британії на шість тижнів перекриють автомобільну дорогу для захисту тисяч жаб, ропух і тритонів, щоб вони могли дістатися місцевого озера і розмножуватися. Трасу не можна буде використовувати до 23 березня.

Про це повідомляє BBC.

Дорогу патрулюватимуть волонтери у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. Вони також за потреби підбиратимуть земноводних у рукавичках без латексу, щоб уникнути забруднення, перш ніж безпечно перемістити їх у місце розмноження.

Сезонне закриття цієї дороги — одне з чотирьох у Великій Британії. Подібні заходи практикують із 2003 року. Усе тому, що до того на дорогах під час міграції до місць розмноження під колесами машин гинули до 62% амфібій. У 2024 році цей показник становив 6%.

Торік спостерігали один із найактивніших сезонів за останні 14 років. Ділянку дороги у 800 метрів подолали 3 200 земноводних.

Дослідження показали, що за останні 30 років популяція жаб у Великій Британії скоротилася на 68%. Британська природоохоронна організація Froglife зазначає, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата середовища існування і зміна клімату. Останнє, зазначають там, важче спрогнозувати, ніж трафік на дорогах.