В Італії лікар прооперував свою кішку, яка впала з даху, у власному відділенні. Проти нього порушили справу

Пекельце

Медпрацівник потрапив під слідство після того, як зробив своїй домашній улюблениці томографію та операцію в лікарні міста Аоста, Італія.

Про це повідомляє The Guardian.

Джанлука Фанеллі терміново привіз свою кішку Афіну до лікарні Умберто Паріні, де він працює керівником радіологічного відділення. Тварина впала з даху шестиповерхового будинку.

«Вона була на межі життя і смерті. Я знав, що можу врятувати її лише якнайшвидшим втручанням», — каже Фанеллі.

Він просканував чотирилапу пацієнтку за допомогою компʼютерної томографії, після чого зробив їй операцію на легенях в одному з кабінетів відділення.

Кішка вижила, але місцеве Управління охорони здоров’я дізналося про інцидент і передало справу до прокуратури Аости. Тепер лікаря можуть звинуватити в розтраті держкоштів та позбавленні пацієнтів необхідних послуг.

На свій захист чоловік заявив, що використовував обладнання лікарні в неробочий час, коли вже зробили всі заплановані рентгенівські знімки та не було людей, записаних на термінові аналізи.

«Бути лікарем — це виконувати місію. Рушійною силою є саме життя, яке вирує в очах тих, хто довіряє себе вашій турботі. Життя тече в кожній живій істоті. Якби моя кішка померла, я б ніколи не зміг собі цього пробачити, тим паче мої діти її обожнюють», — розповів Джанлука Фанеллі.

Медпрацівник додав, що йому шкода, якщо своїм вчинком він порушив правила, і запропонував відшкодувати лікарні збитки.