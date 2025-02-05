У пасажирів аеропорту Південної Кореї вилучили майже 11 тонн кімчі за рік. Це ферментована капуста

Пекельце

Працівники служби безпеки міжнародного аеропорту «Інчхон» у Південній Кореї протягом 2024 року конфіскували 10,7 т кімчі — традиційної гострої страви з солоної капусти та овочів.

Про це повідомляє CNN.

За правилами пасажирам заборонено перевозити понад 100 мл рідини в ручній поклажі. Зазвичай у людей забирають пляшки з водою, тюбики гелю для душу та баночки з кремами. Кімчі просякнута соусом та продається у пляшках або поліетиленових пакетах, тож її теж кваліфікують як рідину.

Популярний корейський інфлюенсер навіть зняв відео на YouTube, де нагадав мандрівникам, що страву можна їсти лише під час реєстрації на рейс. Відеоблог набрав 1,2 мільйона переглядів, пише CNN.

Торік аеропорт також вилучив 10,5 т «чжан» — цим словом називають безліч видів корейських ферментованих соусів і паст. Конфісковані продукти утилізують або віддають нужденним. Усі 10,7 т кімчі передали громадському центру, який займається благодійністю.