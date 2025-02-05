У Великій Британії вигадали «ШІ-бабусю» — вона дурить телефонних шахраїв розмовами про булочки

Пекельце

У Великій Британії створили бот зі штучним інтелектом dAIsy («Дейзі»), який імітує найпопулярнішу ціль телефонних шахраїв — літню жінку. Бабуся Дейзі може нескінченно довго базікати про рецепти, схеми вʼязання і нічне небо — і витрачати час шахраїв, які вони могли б витратити на обман реальних людей.

Про це пише The Guardian.

У бота дуже просте завдання — витратити якомога більше часу телефонних шахраїв. Тому вона привітна, готова виконати всі рекомендації злочинців, але от тільки спочатку розповість про свій улюблений рецепт пудингу і пухнастого котика. І так до нескінченності, поки шахрай не вирішить здатися.

Система працює цілодобово без втручання людини. Спочатку вона перетворює голос шахрая на текст, потім генерує відповідь через спеціальну мовну модель з характером бабусі, після чого перетворює текст на голос.

Компанія Virgin Media O2 вже представила кілька записів із демонстрацією можливостей бабці Дейзі. В одному з дзвінків шахрай намагається отримати контроль над її компʼютером, заявивши, що він переповнений вірусами. Він залишається на лінії, поки «бабуся» «шукає окуляри, незграбно намагається увімкнути компʼютер і знайти іконку Internet Explorer».

«Знаєте, у мій час у нас не було всієї цієї техніки. Усе було набагато простіше. А як у вас, любий?» — каже Дейзі. Шахрай зі злістю заявляє, що вона навмисне «дратує людей», на що Дейзі відповідає: «Я не хотіла б нікого дратувати. Я просто хочу трохи поговорити».

Компанія додала номери Дейзі до списку «легких цілей» для шахраїв. Система настільки переконлива, що утримує аферистів на лінії до 40 хвилин, змушуючи їх все більше дратуватися. Деякі з шахраїв зрештою здогадалися, що спілкуються із штучним інтелектом, але в майбутніх версіях Дейзі навчиться говорити з різними акцентами та змінюватиме свій характер.