Білий дім хоче найняти додаткових стенографістів — Трамп забагато говорить

Пекельце

У Білому домі планують найняти додаткових стенографістів, бо наявний персонал уже не справляється з навантаженням після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

За перший тиждень після повернення в Білий дім Трамп загалом публічно виступав 7 годин 44 хвилини — і вимовив 81 235 слів. Для порівняння: це довше, ніж дивитися один за одним фільми оригінальної трилогії «Зоряних воєн». І навіть більше слів, ніж у шекспірівських пʼєсах «Макбет», «Гамлет» і «Річард III» разом узятих.

Колишній президент США Джо Байден за свій перший президентський тиждень чотири роки тому сказав тільки 24 259 слів. У 2017 році, під час свого першого тижня в Білому домі, Трамп вимовив на камеру 33 571 слово.

Associated Press зазначає, що більшість президентів намагаються починати термін з великої кількості публічних промов. Але Трамп «грає в іншій лізі», бо він «хороший шоумен», який визнає свою словесну майстерність.