Британський священник повторив неоднозначний жест Маска на заході проти абортів. Більше він не священник

Пекельце

Британський праворадикальний священник Келвін Робінсон повторив римський салют Ілона Маска на протрампівському заході в США. Його позбавили ліцензії.

Про це повідомляє газета London Evening Standard.

Інцидент трапився на Національному саміті противників абортів у Вашингтоні, округ Колумбія. У своїй промові Робінсон сказав, що старий світ руйнується і лише Америка «бореться за життя». На завершення виступу він вдарив себе в груди та спрямував руку вверх.

Робінсон не лише втратив посаду в Англіканській церкві, а й наразився на шквал критики від користувачів соцмереж. Всього за кілька днів перед цим інтернет-користувачів обурив Ілон Маск, який привітав натовп незрозумілим жестом на інавгураційному параді президента США Дональда Трампа.

Колишній служитель церкви рішуче заперечив будь-які нацистські асоціації. Він заявив, що своїм жестом «висміював істеричних лібералів», які звинуватили Маска в нацизмі, а люди іноді «ігнорують контекст, щоб підтвердити свої власні упередження».

«Сьогодні я отримав сотні злобних дзвінків, текстів, голосових повідомлень та електронних листів від дуже озлоблених, жорстоких, підлих лівих. Вони часто роблять саме те, в чому вас звинувачують. Я не нацист. Але я прощаю вам ваше невігластво», – написав Робінсон в X.

«Хоча ми не можемо сказати, що було на думці у пана Робінсона, коли він це зробив, його вчинок виглядає як спроба вислужитися перед певними елементами американських політичних правих, спровокувавши їхню опозицію», — сказав речник Англіканської церкви в Сполученому Королівстві в інтерв’ю газеті The Sun.