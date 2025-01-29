У Білому домі кажуть, що команда Байдена витратила $50 млн на презервативи для Гази. Чи це правда — невідомо

Пекельце

Департамент ефективності уряду і Бюро бюджетного управління США виявили, що близько $50 мільйонів коштів платників податків буцімто пішли на закупівлю презервативів для сектора Гази.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на своєму першому брифінгу.

«Це абсурдна трата грошей платників податків. Ось на чому зосереджена ця пауза: на тому, щоб бути ефективними розпорядниками податкових коштів», — висловилася Левітт.

Йшлося про нещодавнє рішення держсекретаря США Марко Рубіо тимчасово заморозити допомогу іноземним країнам. Посадовці мають визначити, чи не суперечать ці проєкти політиці Трампа. Після аудиту частину програм відновлять, а частину — закриють назавжди.

Як пише The Guardian, представниця Білого дому не надала жодних доказів правдивості своїх слів. А експерт телеканалу Fox Джессі Вотерс розповідав, що бойовики ХАМАС нібито використовували презервативи як повітряні кулі, щоб закидати вибухівки в Ізраїль.

Видання спростовує тезу Керолайн Левітт, посилаючись на звіт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Там йдеться, що жодна копійка з $60,8 мільйона, виділеного на поставки контрацептивів торік не спрямували в Газу. Близькому Сходу відправили лише одну невелику партію оральних та ін’єкційних контрацептивів на суму $45 680, її розподілив уряд Йорданії, кажуть журналісти.

У 2023 фінансовому році, останньому, за який доступні дані, USAID розповсюдило презервативи по всьому світу на суму близько $7 мільйонів, 89% коштів на планування сім’ї витратили на програми в Африці.

«Варто також зазначити, що це не програма Байдена. Трамп теж витрачав гроші на розповсюдження контрацептивів. У 2019 році адміністрація Трампа витратила на них близько $40 мільйонів», — додав представник освітньої організації News Literacy Project Ден Евон.