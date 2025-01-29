Республіканці хочуть висікти портрет Трампа на горі Рашмор — поруч з видатними президентами США

Пекельце

Член Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна презентувала законопроєкт про вирізьблення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор.

Про це політик повідомила в соцмережі X.

Anna Paulina Luna / X

Національний меморіал розташований у штаті Південна Дакота. Він відомий тим, що в гранітній породі гори викарбували 18-метрові постаті чотирьох президентів Сполучених Штатів: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.

«Його [Трампа] видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжить досягати, заслуговують на найвище визнання і вшанування на цьому знаковому національному памʼятнику. Починаймо різьблення!» — закликала Анна Пауліна Луна.

Як пише Newsweek, проєкт закону навряд чи отримає двопартійну підтримку, необхідну для проходження в Конгресі. Це не перша пропозиція вшанувати здобутки Трампа. Раніше представник Північної Кароліни Еддісон Макдауелл пропонував перейменувати Міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь Трампа.