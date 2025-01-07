У Бельгії просять громадян не їсти різдвяні ялинки

Пекельце

Федеральне харчове агентство Бельгії закликало людей не їсти різдвяні ялинки. Це сталося після того, як місто Гент рекомендувало людям так чинити, щоб зменшити відходи після новорічних свят.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву прессекретарки відомства.

Спершу місцева рада міста Гента 4 січня почала рекламувати кілька способів переробки різдвяних ялинок після свят. Одним із варіантів став суп із хвої за традиційним скандинавським рецептом.

«Ваша різдвяна ялинка їстівна, якщо вона не тисова, і ваше дерево не було оброблено вогнестійким спреєм», — написали в місцевій раді.

У вівторок, 7 січня, Федеральне харчове агентство Бельгії наголосило, що це небезпечна ідея, адже людям складно визначити, чи обробляли дерева антипіренами.

Там пояснили, що існує різниця між комерційно вирощеними різдвяними ялинками та природними соснами, які традиційно використовуються в деяких північних рецептах.

«Хвоя сосен із незайманої природи північних країн абсолютно відрізняється від голок дерев, які вирощують на Різдво», — сказали там.

За даними агентства, більшість декоративних різдвяних ялинок ретельно обробляють пестицидами та іншими хімікатами, щоб зберегти їхній зовнішній вигляд і захистити від шкідників, що робить їх небезпечними для споживання в їжу.

Крім того, зауважує агенство, щоб уникнути проблем із появою шерстистої попелиці, ялинки також додатково обробляють.