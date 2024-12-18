Трамп назвав «чудовою ідеєю» зробити Канаду штатом США

Пекельце

Обраний президент Дональд Трамп запропонував перетворити Канаду на частину США і назвав це «чудовою ідеєю».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад $100 мільйонів на рік? Це ж безглуздо! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках та військовому захисті. Я думаю, що це чудова ідея. 51-й штат!!!» — йдеться в дописі.

Це не вперше, коли Трамп обурює Канаду та уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо своїми висловлюваннями. Ось як американець зреагував на відставку міністра фінансів Христі Фріланд:

«Велика держава Канада приголомшена тим, що міністр фінансів йде у відставку або була звільнена зі своєї посади Джастіном Трюдо. Її поведінка була абсолютно токсичною і зовсім не сприяла укладанню угод, корисних для дуже нещасних громадян Канади. Її не пропустять!!!» — писав він.

Раніше Фріланд неодноразово наголошувала, що Канада має протистояти погрозам обраного президента США Дональда Трампа щодо тарифів. Той обіцяв ввести мита на товари з Канади у перший день своїх повноважень.