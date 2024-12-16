Мешканців міста в США посварили за те, що вони приклеїли на скульптури іграшкові очі

Пекельце

Міська рада американського міста Бенд, штат Орегон, витратила $1 500, щоб прибрати зі статуй іграшкові очі. Посадовці кажуть, що клей, яким їх прикріпили, шкодить пам’яткам.

Про це повідомляє Sky News.

Розвага здається смішною, але очі треба було прибрати, щоб не пошкодити скульптури, і це вартує грошей, кажуть місцеві посадовці. Втім, деяким людям у соцмережах, навпаки, сподобалася ідея доповнити витвори мистецтва.

«Залишити іграшкові очі на місці коштувало б $0», — відповів на заяву влади користувач Facebook.

«Ми з донькою дуже сміялися. Ми обожнюємо витрішкуваті очі. У цьому місті стає так нудно. Розважмося!» — писала інша користувачка.

Деякі містяни вважають, що іграшкові очі дуже пасують скульптурам оленів. Слід зосередитися на важливіших проблемах, наприклад, з бездомними людьми, а не витрачати час і гроші на зняття іграшкових очей, кажуть жителі Бенду.

Скульптури в містечку люди прикрашають залежно від сезону: наприклад, різдвяними капелюхами Санти або вінками. Їх міська рада не знімає. Однак іграшкові очі прибирають через їхню клейкість, каже комунікаційниця Бенду Рене Мітчелл.

«Ми дійсно заохочуємо громаду долучатися до мистецтва і розважатися. Нам просто потрібно переконатися, що пам’ятки залишаться неушкодженими. Ми не мали наміру бути жорсткими, але розуміємо, як це було сприйнято», — каже Мітчелл.

За її словами, очі зняли з семи із восьми скульптур. Деякі витвори з металу, наприклад, бронзи та сталі, реставрують. А одну статую, ймовірно, доведеться повністю перефарбувати.