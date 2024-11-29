У Південній Кореї відкрився Starbucks з видом на КНДР

Пекельце

AP

У Південній Кореї відкрилася нова кавʼярня Starbucks — із видом на Північну Корею.

Про це пише Bloomberg.

Кафе відкрили на березі річки біля вежі обсерваторії в південнокорейському місті Кімпхо. Через бінокль відвідувачі можуть подивитися на сільське життя в повіті Гепун по той бік кордону.

Компанія обрала це місце через його історичну значущість і мальовничість. Обсерваторію розмістили на пагорбі 154, який має історичне значення — тут Кореї вели запеклі бої під час Корейської війни 1950—1953 років.

На тому березі річки, де вже починається Північна Корея, розташовані здебільшого житлові будинки й ферми, хоча там можуть бути й військові.

Влада Кімпхо каже, що так вони розвивають туризм у прикордонному регіоні країни. Розміщення кавʼярні нібито показує «надійну безпеку» на Корейському півострові.

Кафе відкрили на тлі зростаючої напруги у відносинах між двома країнами. У жовтні 2024 року КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А наступного дня у країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».

Життя звичайних жителів Північної Кореї досі оповите таємницею та приваблює багатьох туристів. Хоча Пхеньян відкриває свої кордони для загального туризму уперше після пандемії, такі тури суворо контролюються — і багатьом іноземцям туди потрапити не вдасться.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.