Міністр гендерної рівності Швеції має фобію бананів

Пекельце

Міністр гендерної рівності Швеції Пауліна Брандберг має фобію бананів, тому просить, щоб на заходах, де вона зʼявляється, не було цих фруктів.

Про це пише Expressen з посиланням на розсекречені електронні листи посадовців Швеції.

«У Пауліни Брандберг сильна алергія на банани, тому ми були б вдячні, якби в місцях її перебування їх не було», – йдеться в одному з електронних листів.

Expressen також опублікувало скрин повідомлення, у якому йдеться, що «банани не можна проносити на територію» і не повинно бути «жодних слідів бананів».

В інтервʼю міністерка заявила, що це у певному значенні можна назвати алергією, але вона отримує «професійну допомогу». Пауліна Брандберг не відповіла, чи вважає вона доцільним вимагати, щоб люди не приносили банани в приміщення, де вона перебуває, посилаючись на алергію, якої у неї немає.

Expressen пише, що політикиня зізналася про свою бананофобію ще у 2020 році, опублікувавши кілька постів у соцмережі Twitter (тепер Х), де писала, що це «найбожевільніша фобія у світі». Але Пауліна Брандберг вже видалила ці пости.