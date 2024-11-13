Суд ЄС не дозволив Україні зареєструвати торгову марку «Російський військовий корабель, іди нах*й»

Пекельце

Суд загальної юрисдикції ЄС не дозволив Україні зареєструвати ТМ «Російський військовий корабель, іди нах*й» (російською та англійською мовами) як торгову марку на території Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба суду.

Торгову марку ще у 2022 році спробувала зареєструвати Державна прикордонна служба України для широкого спектра товарів та послуг (друкована продукція, парасолі, одяг, брелоки тощо).

Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) 1 грудня 2023 року відмовило в реєстрації, і Європейський суд підтримав це рішення.

Він пояснив, що фраза стала широковідомим політичним гаслом і символом боротьби України проти російської агресії. Її використовують переважно в політичному, а не комерційному контексті.

Суд зазначив, що знак не може виконувати основну функцію торгової марки, якщо споживачі бачать у ньому лише політичне послання, а не вказівку на походження товарів чи послуг.