Мережа американських магазинів відкликала понад 36 тонн вершкового масла, оскільки на упаковці не було позначки «містить молоко»

Пекельце

Одна з найбільших у світі мереж продуктових магазинів Costco минулого місяця відкликала зі своїх полиць понад 36 тонн вершкового масла, оскільки на упаковках не було обов’язкової позначки для алергіків, що воно містить молоко.

Про це повідомляє Quartz.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 7 листопада віднесло інцидент до класу II, що означає «ситуацію, в якій використання або вплив небезпечного продукту може спричинити тимчасові або виліковні негативні наслідки для здоров’я», але «ймовірність серйозних несприятливих наслідків для здоров’я дуже мала».

Загалом Costco довелося відкликати 1,3 тисячі ящиків (близько 21 228 кг) несолоного солодковершкового масла Kirkland Signature і 900 ящиків (близько 14,7 тис. кг фірмового солоного солодковершкового масла Kirkland).

Ці продукти розповсюдили по всьому штату Техас, упаковки містили позначку «Краще вжити до 22 лютого 2025 року — 29 березня 2025 року».

Закон про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів від 2004 року вимагає, щоб продукти, вироблені з будь-яким із восьми основних харчових алергенів, мали відповідну етикетку відразу після списку інгредієнтів продукту.

Основними харчовими алергенами є молоко, яйця, риба, ракоподібні, горіхи, арахіс, пшениця та соєві боби. За даними FDA, на ці алергени припадає близько 90% харчових алергій.

Це відкликання масла відбувається на тлі іншого відкликання Costco готових наборів їжі — через потенційне зараження бактеріями роду Listeria.