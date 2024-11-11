Mattel випадково надрукувала на упаковках із ляльками посилання на порносайт

Пекельце

Американська компанія Mattel випадково надрукувала на упаковках із ляльками за мотивами нового фільму «Wicked: Чародійка» посилання на порносайт.

Про це пише The Guardian.

Ляльки головних героїнь Глінди та Ельфаби випустили напередодні виходу фільму у прокат. Однак покупці помітили, що замість адреси фільму wickedmovie.com Mattel надрукувала посилання wicked.com — тобто посилання на порносайт.

Reddit

«Хтось іще помітив цей «упс» на коробках з ляльками? Я купив ляльку «Співоча Ельфаба», а згодом зʼясував, що вебсайт, надрукований на зворотному боці коробки Mattel прямо над штрих-кодом, веде на «дорослий» вебсайт. Хтось іще це бачить?!» — написав користувач із ніком u/iamwomanhearmepour на Reddit.

У Mattel уже відреагували на інцидент — покупцям радять викинути упаковку від ляльок або приховати посилання від дітей. Зараз іграшки в коробках з помилковим посиланням вилучили з продажу в магазинах Target і на Amazon.

«Ми глибоко шкодуємо про цю прикру помилку і вживаємо негайних дій, щоб її виправити. Батьків повідомили, що помилковий вебсайт не підходить для дітей», — заявили в Mattel.