Пекельце

У місті Тампере на півдні Фінляндії 3 листопада припинив роботу музей Леніна. Він працював майже 80 років.

Про це повідомляє фінське медіа Yle.

Установу заснувало товариство «Фінляндія — СРСР». Саме в будівлі, де донедавна був музей, у 1905 році вперше зустрілися майбутні радянські лідери Володимир Ленін та Йосип Сталін. Втім, як кажуть співробітники музею, в назві більше не буде імені політика, оскільки це «призводить до непорозумінь».

Про плани закрити музей оголосили ще навесні 2024 року. Новина зацікавила низку пропагандистських російських медіа. Вони надсилали запити на інтерв’ю. Тематичний сюжет хотів зробити й один з головних телеканалів Кремля — «Россия-1». Керівництво музею відмовилося від коментарів росіянам.

«Ми не хочемо бути частиною пропагандистських воєн чи політики влади. Ми хочемо займатися звичайною, безпечною музейною діяльністю», — каже директор установи Калле Калліо.

Він розповів, начебто медіа РФ уже стверджували, що рішення закрити музей Леніна ухвалювали у Вашингтоні, США, хоча насправді це зробили в Тампере. Москва неправильно інтерпретувала новини і спотворювала факти, додав Калліо.

У лютому 2024 в будівлі вже колишнього музею мають відкрити музей східних відносин Nootti. Його експозиція розповідатиме про політику, історію, стосунки фінів і росіян, СРСР і сучасність.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія почала активніше відходити від РФ і рвати звʼязки. 28 жовтня 2024 окружний суд міста Гельсінкі арештував активи, які належать РФ на території Фінляндії. Раніше країна остаточно закрила тимчасові пункти пропуску «Інарі» та «Парікалла» на кордоні з Росією.

У вересні цього ж року у Фінляндії заговорили про можливість заборонити росіянам купувати нерухомість у країні. Відповідний законопроєкт планують подати в парламент до кінця року. А влітку фінський парламент підтримав закон, який дозволяє прикордонникам повертати до Росії шукачів притулку.