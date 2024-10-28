Актор Тімоті Шаламе прийшов на конкурс своїх двійників — і програв

Пекельце

AP

Актор Тімоті Шаламе прийшов на конкурс своїх двійників у Нью-Йорку — і програв.

Про це пише The Guardian.

На конкурсі Шаламе зробив кілька фото з двійниками, вбраними в костюми героїв, яких він грав. Найпопулярнішими були образи Віллі Вонки і Пола Атрейдеса з «Дюни». Причому інколи двійників плутали зі справжнім актором та фотографувалися з ними.

Конкурс двійників організував ютуб-блогер Ентоні По. Він анонсував його в соцмережах та зробив рекламні листівки, однак не погодив конкурс із владою. Тож згодом натовп розігнала поліція, а одного з «Шаламе» затримали. Сам блогер отримав штраф у $500.

Переможець конкурсу двійників Тіматі Шаламе Майлз Мітчелл. AP

Проте натовп продовжив розважатися — люди просто перемістилися з Вашингтон-Сквер в інший парк. Там вони обрали переможця конкурсу, мешканця Стейтен-Айленда Майлза Мітчелла — він прийшов у костюмі Віллі Вонки і отримав переможні $50.