У Німеччині викрили піцерію, яка працювала під прикриттям і продавала наркотики

Пекельце

У місті Дюссельдорф, що в Німеччині, правоохоронці викрили піцерію, які під прикриттям продавала кокаїн.

Про це повідомляє The Guardian.

Підозри щодо піцерії виникли у березні цього року, коли під час звичайної перевірки закладу на кухні виявили наркотики. Відтоді поліцейські почали спостерігати за піцерією і зʼясували, що піца № 40 є абсолютним фаворитом серед клієнтів.

«Це була одна з найбільш продаваних піц. Під кожну з них клали пачку кокаїну», — сказав головний інспектор поліції.

Рекламний слоган піцерії був «Все доставляємо додому». Коли поліцейські прибули, щоб допитати 36-річного власника, той викинув у вікно пакет з наркотиками. Через два дні після того, як його звільнили з-під варти, він відновив роботу піцерії і знову почав продавати свою популярну піцу, що дозволило слідчим відстежити його ланцюжок поставок.

Правоохоронці кажуть, що з викриттям незаконної схеми доставки наркотиків вони виявили організовану злочинну групу розповсюдження наркотиків в найбільш густонаселеній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії.

Так близько 150 офіцерів минулого тижня обшукали 16 об’єктів нерухомості в дев’яти містах, заарештували трьох підозрюваних і конфіскували схованки зі зброєю. Правоохоронці конфіскували 1,6 кг кокаїну, 400 г канабісу та €268 тисяч готівки, а також дорогі годинники, пістолет, сокиру та ножі з довгим лезом.

Головним підозрюваним виявився 22-річний росіянин, який переїхав до Німеччині ще коли був підлітком. На думку слідства, він торгував кокаїном і канабісом у великих кількостях. Його підозрюють у неодноразових нападах і пограбуваннях дилерів-конкурентів, одного з яких нібито тримали в заручниках протягом двох ночей, перш ніж з його дому викрали велику кількість гашишу.

У справі також фігурують 30-річний німець, який є ймовірним дилером із Кельну, та 28-річний марокканець і ще 12 людей. Власник піцерії перебуває під вартою з серпня, а його заклад зачинений. Усім фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Банду звинуватили в купівлі кілограмів канабісу та кокаїну та продажу їх іншим дилерам, а також у вирощуванні власної марихуани в приватних квартирах.