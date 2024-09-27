Співачка Христина Соловій назвала стару назву міста Чорноморськ «х*йнею». Суд її виправдав
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Тементій Пронов / «Бабель»
Іллічівський суд виправдав співачку Христину Соловій, яка зі сцени назвала «х*йнею» стару назву міста Чорноморськ — Іллічівськ.
Про це пише «Суспільне» із зали суду.
На фестивалі «Виделкаfest» у Чорноморську 26 липня Соловій сказала:
«А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня».
Слова співачки спричинили бурхливе обговорення в мережі — зокрема, Соловій критикували за лайку на сцені. Згодом на неї склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Соловій загрожували штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку або 15 діб адмінарешту.
Адвокат співачки зазначив, що протокол склали з явними порушеннями, а докази, які представили в суді, не є переконливими. Після засідання суд виправдав Христину Соловій через відсутність складу правопорушення.
У постанові суд зазначив, що вислів співачки «не містив образу мешканців Чорноморська чи самого міста», а «відображав її патріотичні переконання» і негативне ставлення до комуністичного спадку.
«Іллічівський суд виправдав мене: немає складу злочину в тому, що Ілліч — х*йня», — написала Соловій після суду.