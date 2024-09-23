У німецьких супермаркетах знайшли кокаїн на €7 мільйонів у ящиках з бананами

Пекельце

У Німеччині співробітники мережі супермаркетів знайшли 95 кілограмів кокаїну вартістю в €7 мільйонів, заховані в ящиках з бананами.

Про це повідомила поліція німецького міста Менхенгладбах.

Уперше кілька пакетів з кокаїном, захованих у ящики з бананами, знайшли 10 вересня в двох відділеннях супермаркету в Менхенгладбаху.

У той же день в ящиках з бананами знайшли кокаїн у магазинах кількох інших німецьких міст.

Загалом у шістьох магазинах поліцейські вилучили 95 кілограмів кокаїну, вартість яких на чорному ринку оцінюють у понад €7 мільйонів.

Партія бананів із наркотиками, очевидно, спочатку прибула на центральний склад мережі супермаркетів, а звідти її розподілили по відділеннях у різних місцях.

Слідчі припускають, що мережа супермаркетів не була запланованим одержувачем поставки, товар із наркотиками потрапив у продуктові крамниці помилково.

За версією слідства, партія бананів прибула з Південної Америки і була доставлена ​​морем до порту Антверпену, звідки частина експорту бананів потрапила до супермаркетів.