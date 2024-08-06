Житель Молдови «поспорив», що перепливе Дністер. Тепер йому заборонено відвідувати Україну
- Автор:
- Оля Березюк
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Громадянин Молдови побився об заклад зі своїми друзями, що перепливе річку Дністер. Однак чоловік не знав, що по ній проходить кордон з Україною, тож він незаконно опинився в іншій країні.
Про це пише ДПСУ.
Про те, що чоловік перетнув кордон у незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався нашого берега.
Плавця за процедурою реадмісії повернули до Молдови, заборонивши протягом наступних 5 років відвідувати Україну.