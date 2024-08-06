Житель Молдови «поспорив», що перепливе Дністер. Тепер йому заборонено відвідувати Україну

Пекельце

Громадянин Молдови побився об заклад зі своїми друзями, що перепливе річку Дністер. Однак чоловік не знав, що по ній проходить кордон з Україною, тож він незаконно опинився в іншій країні.

Про це пише ДПСУ.

Про те, що чоловік перетнув кордон у незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався нашого берега.

Плавця за процедурою реадмісії повернули до Молдови, заборонивши протягом наступних 5 років відвідувати Україну.