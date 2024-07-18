У Німеччині поліція повернула студенту викрадений горщик з марихуаною. Його знайшли за трекером від Apple

Пекельце

У німецькому місті Брауншвейг поліція повернула 22-річному студенту горщика з марихуаною після того, як рослину поцупили з його тераси.

Про це пише T-Online.

22-річний студент Йонас посадив три горщики марихуани. Саме стільки в Німеччині дозволено мати одній людині. Горщики стояли на терасі.

Вночі з 8 на 9 липня минулого тижня хтось проник на огороджену ділянку, піднявся сходами на терасу і викрав звідти рослину. Вона трохи виступала над захисною ширмою.

Але злодій не знав, що Йонас закопав у ґрунт водонепроникний трекер AirTag, який допомагає власникам пристроїв Apple відслідковувати свої речі. Зазвичай трекер вішають на ключі чи валізи або ж на велосипеди на випадок крадіжки.

Йонас написав заяву в поліцію. Завдяки трекеру він мав інформацію про те, де його рослина. Він з другом уже встигли прогулятися за вказаною адресою, у віддаленому районі, і помітили горщик з марихуаною — той стояв на балконі.

Поліцейські отримали ордер на обшук за адресою, що вказав Йонас. Йому потрібно було лише подати сигнал через AirTag зі свого iPhone, щоб той видав звук.

Зрештою, поліцейські забрали рослину з балкона злодюжки, яким виявився 18-річний юнак. Спершу рослина побула у відділку, а згодом її повернули власнику.