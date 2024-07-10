У Китаї чоловіка впіймали на контрабанді — він віз у штанях понад 100 живих змій

Пекельце

Китайська митниця

У Гонконгу чоловіка зловили на контрабанді — він намагався вивезти понад 100 живих змій у китайське місто Шеньчжень, сховавши їх у своїх штанях.

Про це пише The Guardian.

Митники оглянули чоловіка — у його кишенях знайшли шість пакетів, заклеєних скотчем для захисту. А в пакетах — змії будь-якого виду, розміру та кольору.

Поліцейські вилучили 104 змії, зокрема молочних і кукурудзяних змій. Багато видів змій — немісцеві.

Китай — один із найбільших у світі центрів торгівлі тваринами. В останні роки влада придушила незаконну торгівлю — закони забороняють перевозити немісцеві види тварин без спеціального дозволу.