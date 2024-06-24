На Гаваях акула вбила актора Тамайо Перрі, який зіграв пірата у «Піратах Карибського моря»

Пекельце

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Актор Тамайо Перрі, який зіграв пірата у фільмі «Пірати Карибського моря: На дивних берегах», помер після нападу акули під час серфінгу на Гаваях.

Смерть Перрі підтвердили екстрені служби Гонолулу, передає ВВС.

23 червня, близько 13:00 за місцевим часом, на пляж Малаекахана викликали екстрену допомогу. Рятувальники доставили тіло Перрі на берег, але медики констатували смерть.

Тамайо Перрі зіграв пірата у фільмі «Пірати Карибського моря: На дивних берегах» (2016). Alamy Stock Photo

Крім «Піратів Карибського моря», Перрі також зіграв у «Блакитній закоханості» і «Поліції Гаваїв». Він професійно займався серфінгом і працював рятувальником з 2016 року.

Мер Гонолулу Рік Блангіарді назвав смерть Перрі «трагічною втратою» і сказав, що місцеві мешканці його поважали та вважали одним із найкращих рятувальників. Після смерті Перрі в цьому районі розклеїли плакати з попередженням про напади акул.

У Перрі залишилася дружина Емілія.