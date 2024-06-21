У Каліфорнії пʼять років тому зник домашній віслюк. Його помітили, коли він жив у стаді диких лосів

Пекельце

Осел Дизель, налякавшись, утік зі своєї домівки поблизу столиці американського штату Каліфорнія Сакраменто ще пʼять років тому.

Його власники припускали найгірше і вже навіть не сподівалися побачити його знову, як один мисливець випадково помітив і зняв на відео стадо лосів на півночі Каліфорнії, а серед них, як не дивно, опинився віслюк, пише CNN.

Побачивши публікацію мисливця у Instagram, власники осла-втікача були впевнені — це їхній Дизель.

«Мабуть, одне з моїх найдикіших полювань на сьогодні. Я натрапив на стадо лосів, які прийняли до себе осла. Я не можу прийти до тями від побаченого від перегляду цього, і я вражений, що ослик виглядає щасливим і здоровим!» — пише автор відео Макс Феннелл.

Професійний триатлоніст Макс Феннелл час від часу полює в дикій Каліфорнії з луком і стрілами. Під час березневого полювання Феннелл дивом натрапив на стадо лосів, серед яких побачив домашнього віслюка.

Відео, за словами власника Дизеля, було зняте лише за кілька кілометрів від місця, звідки у 2019 році втік віслюк.

«Нарешті ми побачили його. Нарешті ми знаємо, що з ним усе гаразд. Він живе своїм найкращим життям. Він щасливий. Він здоровий, і це було просто полегшенням» — сказала власниця Дизеля Террі Дрюрі.

Хоча Террі й сумує за Дизелем, вона сказала, що не намагатиметься повернути його додому.

«Вони навчилися ладити і бути сімʼєю один для одного... Тепер він справді дикий ослик», — сказала вона.

Родина Дрюрі взяла Дизеля з Бюро управління земельними ресурсами, і він прожив на їхньому ранчо в злагоді перші кілька років свого життя разом з курми, ламою та мініатюрним осликом.

Але під час доленосного походу з чоловіком Террі Дейвом у квітні 2019 року Дизеля щось налякало, і він кинувся втікати, тягнучи за собою Дейва через кущі, розповіла Террі.

Тижнями вони шукали Дизеля в пустелі Кеш-Крік, важкодоступній місцевості на північний захід від Сакраменто площею в понад 11 тисяч гектарів. Одного разу їм здалося, що вони помітили його на камері спостереження, і навіть знайшли сліди, які могли бути слідами від його копит, але віслюка тоді так і не відшукали.