У Тасманії в запливі голяка на честь зимового сонцестояння взяли участь рекордні 3 000 людей

Пекельце

Ethan James / AAP

На щорічному зимовому фестивалі мистецтва і культури Dark Mofo в Тасманії (штат Австралії) у купанні голяка взяли участь рекордні 3 000 людей.

Про це пише The Guardian.

У такий спосіб вони відсвяткували зимове сонцестояння — закінчення найдовшої ночі в році в південній півкулі. Учасники сказали, що найголовніше — це до останнього не знімати взуття, адже пісок на пляжі надзвичайно холодний.

«Було дуже важко, коли вода сягала талії, — довелося проштовхнути себе через болючу частину», — сказав один із тасманійців.

Ethan James / AAP

Вільний заплив голяка почав свою історію у 2013 році з кількома сотнями учасників, згодом ця розвага приваблювала дедалі більше охочих зануритися в крижану воду.

Температура води сягала близько +12 °C, тоді як температура повітря була +6 °C.

Запуск червоних сигнальних ракет означав початок запливу. Тоді люди швидко зняли взуття і масово занурилися у воду з вереском і сміхом.