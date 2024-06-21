У Тасманії в запливі голяка на честь зимового сонцестояння взяли участь рекордні 3 000 людей
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Ethan James / AAP
На щорічному зимовому фестивалі мистецтва і культури Dark Mofo в Тасманії (штат Австралії) у купанні голяка взяли участь рекордні 3 000 людей.
Про це пише The Guardian.
У такий спосіб вони відсвяткували зимове сонцестояння — закінчення найдовшої ночі в році в південній півкулі. Учасники сказали, що найголовніше — це до останнього не знімати взуття, адже пісок на пляжі надзвичайно холодний.
«Було дуже важко, коли вода сягала талії, — довелося проштовхнути себе через болючу частину», — сказав один із тасманійців.
Вільний заплив голяка почав свою історію у 2013 році з кількома сотнями учасників, згодом ця розвага приваблювала дедалі більше охочих зануритися в крижану воду.
Температура води сягала близько +12 °C, тоді як температура повітря була +6 °C.
Запуск червоних сигнальних ракет означав початок запливу. Тоді люди швидко зняли взуття і масово занурилися у воду з вереском і сміхом.