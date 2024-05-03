Борису Джонсону не дали проголосувати на місцевих виборах, бо він забув документи

Пекельце

BackBoris2012 Campaign Team / Flickr

Колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона не пустили на виборчу дільницю під час місцевих виборів, тому що він забув узяти із собою посвідчення особи.

Про це повідомляє BBC.

Джонсон хотів віддати свій голос на виборах комісара з питань поліції і боротьби зі злочинністю Англії. Без посвідчення особи експремʼєру проголосувати не дали, але зрештою він повернувся до виборчої дільниці з необхідним документом і зміг віддати свій голос.

Вимогу мати при собі посвідчення особи з фотографією на голосуванні представив уряд Джонсона в Законі про вибори 2022 року. Такі зміни запровадили минулого року, і вже в травні 2023 року виборці повинні були показати свої документи, щоб віддати голос на місцевих виборах.

За даними виборчої комісії, через нові правила на минулорічних місцевих виборах в Англії не змогли проголосувати близько 14 тисяч громадян.

Є 22 прийнятні форми посвідчення особи, зокрема паспорти, водійські права, проїзні на автобус для людей похилого віку й людей з обмеженими можливостями та картки Oyster 60+. Також люди, зареєстровані на вибори, можуть подати заявку на безкоштовне посвідчення виборця.

Уряд також заявив, що планує зробити посвідчення ветеранів дійсною формою ідентифікації виборця, — після того як деяких колишніх військовослужбовців не пустили на виборчі дільниці.