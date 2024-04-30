У Китаї чоловік одружився зі своїм першим коханням майже через 60 років після їхнього розставання

Пекельце

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У Китаї 86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням — колишньою студенткою Пекінського університету — через приблизно 60 років після їхнього розставання. Церемонія пройшла 14 квітня.

Про це пише South China Morning Post.

Історія Чжоу Гуйліня і його 81-річної нареченої Ян Сюгуй почалася, коли Чжоу був студентом юридичного факультету Пекінського університету. Ян Сюгуй теж навчалася в цьому закладі. Незважаючи на глибокі почуття, шляхи Гуйліня та Сюгуй розійшлися — пара провела десятиліття окремо.

Після розставання вони створили свої сімʼї. Тільки коли їхні партнери померли, Гуйлінь та Сюгуй воззʼєдналися. За їхніми словами, вони були настільки щасливі знову бути одне з одним, що вирішили провести решту років разом і офіційно оформили шлюб.

Весільна церемонія була простою — запросили тільки близьких друзів та родичів, усі вмістилися за трьома столами. За китайськими мірками, це невеликий святковий прийом. Під час урочистостей наречена весело танцювала, співала та грала на барабанах, а наречений захоплено спостерігав за нею.

Історія вразила користувачів соцмереж. У коментарях вони вітали молодят та казали, що це — справжнє кохання, пронесене крізь роки, і що молодята сміливі, що змогли здійснити мрію свого життя.