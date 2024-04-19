Резиденція премʼєра Британії на Даунінг-стріт потерпала від нашестя бліх. Звинуватили пса Бориса Джонсона

Пекельце

Christopher Furlong / Staff

Колишня премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у своїй новій книзі «Десять років для порятунку Заходу» описала нашестя бліх на резиденцію премʼєра на Даунінг-стріт 11, передає BBC.

Вона розповіла в мемуарах, що «чесалася кілька тижнів» після того, як переїхала у помешкання у 2022 році. Звинуватила вона в цьому Ділина — собаку колишнього премʼєр-міністра Британії Бориса Джонсона, який жив у резиденції до Ліз Трасс.

У книзі експремʼєрки йдеться про те, що вся квартира «кишіла блохами», і все помешкання треба було обробляти засобами проти комах.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант також заявив, що потерпав від нашестя бліх на резиденцію премʼєра — вирішення питання вдарило по його кишені.

Коли американські журналісти запитали Ганта про цей уривок із книги Трасс, він відповів, що коли переїхав до квартири, йому довелося вдатися до більш радикальних методів — повністю замінити всі килими, а це «коштувало чимало».

Даунінг-стріт — це вулиця в центрі Лондону, де розташовані резиденція прем’єр-міністра, Міністерство закордонних справ та інші важливі державні установи Великої Британії.

Будинок під номером 10 є офіційною резиденцією британських премʼєрів. Але з часів Тоні Блера, який очолював уряд з 1997 до 2007 року, британські премʼєри надають перевагу будинку номер 11, оскільки помешкання там просторіше.

Але за премʼєрства Ріші Сунака 11 номер звільнився, і канцлер казначейства, як офіційно називають посаду Джеремі Ганта в британському уряді, зміг туди переїхати.

Ліз Трасс мешкала в цьому будинку менше за 50 днів, оскільки обіймала посаду прем’єра з 6 вересня до 25 жовтня 2022 року.

А оскільки міністру фінансів довелося жити там довше, він вирішив підійти до справи більш ґрунтовно і замінити всі килими — «власним коштом», наголосив Джеремі Гант.

Він пояснив, що заміну килимів міг довірити лише компанії, яка пройшла сувору перевірку служби безпеки, що й пояснювало дорожнечу її послуг.

«Але я задоволений, що родина Гантів не має проблем із блохами», — сказав він.