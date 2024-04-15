У Великій Британії пару випадково розлучили, бо адвокат «натиснув не ту кнопку»

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Великій Британії юристи випадково розлучили пару, припустившись компʼютерної помилки. У суді заявили, що рішення не може бути скасоване.

Про це пише The Guardian.

Містер і місис Вільямс були одружені 21 рік, поки у 2023-му юристи лондонської фірми Vardags не розлучили їх за допомогою онлайн-порталу.

Адвокати хотіли подати заяву на розлучення для інших клієнтів, але помилково відкрили електронний файл Вільямсів, які на той час намагалися домовитися про фінансові механізми розлучення, але не давали вказівки юристам про розірвання шлюбу.

Онлайн-система працювала швидко і видала рішення про розлучення Вільямсів протягом 21 хвилини.

Адвокати усвідомили свою помилку через два дні й звернулися до Високого суду з проханням скасувати остаточне рішення про розлучення. Вони пояснили помилку тим, що хтось у Vardags «натиснув не ту кнопку», і стверджували, що оскільки остаточний наказ був поданий помилково, його потрібно скасувати.

Але суд відхилив скаргу, заявивши про необхідність «дотримання остаточного рішення про розлучення і збереження статус-кво, встановленого ним».

«Як і в багатьох подібних онлайн-процесах, оператор може потрапити на фінальний екран, де потрібно зробити останній клік мишею, лише після того, як пройде через низку попередніх екранів», — заявив суддя Ендрю Макфарлейн.

Юристи Vardags вважають, що суддя прийняв «погане рішення» і «фактично постановив, що комп’ютер вирішує, чи ти розлучений».