Інспекторка Львівської митниці похизувалась аутфітом за $8 тисяч. Після цього її звільнили

Пекельце

Giorgio Trovato / Unsplash

Головну інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з посади після того, як у відео блогеру вона розповіла, що її вбрання загалом коштує близько $8 тисяч.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік.

На вулиці Дригу зупинив львівський блогер, який спитав, скільки коштує її аутфіт. Інспекторка показала сумку від бренду Loius Vuitton за приблизно $1 500, годинник Cartier за $5 000, капелюх від дизайнера Руслана Багінського за 18 000 гривень і собачий повідець Gucci за $200.

У відео Дрига сказала, що працює «трошки на себе, трошки на державу», але не уточнила, що саме це означає. Причому у своїй фінансовій декларації за минулий рік Дрига вказала, що заробила близько 136 тисяч гривень — це понад удвічі менше, ніж загальна ціна її вбрання.

Невдовзі після публікації відео Дригу звільнили, а відео з нею зникло зі сторінки блогера. Очільник митниці Кузнік заявив, що інспекторка написала заяву на звільнення за згодою сторін — з 2 серпня 2023 року вона працювала головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності.

Щодо неї розпочали перевірку — Дрига дасть пояснення відділу з питань запобігання корупції. Крім того, про цей випадок повідомили в Національне агентство з питань запобігання корупції, щоб там також провели перевірку.

Дрига в коментарі журналісту Тарасу Середичу заявила, що годинник Cartier — це копія, а не оригінал, а сумка Loius Vuitton зі старої колекції, яку вона купила за гроші від власного бізнесу — інтернет-магазину. Вона вказує, що працює на митниці з серпня 2023 року, тож іще «не встигла адаптуватися до роботи».