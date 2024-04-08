У Польщі єдиний кандидат у мери програв на виборах

Пекельце

Косарєв Олександр / УНІАН

У Польщі чинний голова гміни Вільковиці Сілезького воєводства Януш Земанек, який був єдиним кандидатом на місцевих виборах 7 квітня, не зміг отримати й 40% голосів підтримки.

Про це повідомляє RMF FM.

Після підрахунку 100% голосів виявилося, що за Земанека проголосували 2 043 виборці або ж 39,7% тих, хто прийшов на дільниці. Водночас проти нього були 3 095 місцевих.

Для перемоги на виборах кандидат має отримати щонайменше 50% голосів за, навіть якщо він єдиний у списку. Коли кандидат не отримує потрібної кількості голосів, голову громади обирає шляхом таємного голосування рада гміни абсолютною більшістю голосів від її статутного складу.

Усі 15 мандатів у раді гміни Вільковиці здобули члени комітету, який представляє Земанек.

У гміні Вільковиці проживає близько 13,3 тисячі людей.